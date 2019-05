Près du Havre : tentative de cambriolage à Lapeyre

Mercredi 24 avril 2019 à 1 h 45 la police nationale du Havre (Seine-Maritime) est appelée pour un déclenchement d'alarme au magasin Lapeyre de Montivilliers. Sur place, les forces de l'ordre aperçoivent trois individus à l'arrière du magasin. Ces derniers prennent la fuite.

La police décide de monter une surveillance autour du commerce. Et ils ont bien fait. Quelques minutes plus tard, les individus font leur réapparition. Ils venaient en fait récupérer leur voiture garée un peu plus loin. Les jeunes (22, 25 et 26 ans) sont arrêtés.

À l'arrière du magasin, une porte de secours est fracturée. Le commerce a été fouillé mais il n'y a pas eu de vol. En garde à vue, les trois individus ont nié la tentative de vol. Ils expliquent être venus cherche une moto volée à l'un d'eux.

L'explication n'a pas convaincu la justice. Les trois jeunes sont convoqués devant la justice le 13 novembre 2019.

