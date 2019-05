Gilets jaunes, acte XXIV : le centre de Rouen interdit

Le préfet a changé. Pas les consignes.

Pierre-André Durand a pris un nouvel arrêté d'interdiction de manifester dans le centre-ville de Rouen pour la journée du samedi 27 avril 2019 entre 10h et 22h. Le périmètre reste le même que les semaines précédentes. Il est délimité par la rue Jean-Lecanuet au nord, la rue de Fontenelle à l'ouest, la rue Racine, du général Giraud et du général Leclerc au sud et la rue de la République à l'est.

C'est le sixième arrêté de ce type, pris dans le département.

Rond-point des Vaches interdits

Comme les semaines précédentes, un autre arrêté a été pris dans le secteur du rond-point des Vaches de Saint-Étienne-du-Rouvray pour interdire toute manifestation entre le vendredi 26 avril à 15h et le jeudi 2 mai à 10h.

Enfin, des arrêtés pour interdire la vente et l'utilisation de pétards et feux d'artifices ou encore la vente de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques ou inflammables ont été renouvelés pour le week-end.

A LIRE AUSSI.

Gilets jaunes à Rouen : nouvelle interdiction de manifester samedi

Gilets jaunes, acte XXIII : le centre-ville de Rouen à nouveau interdit

Gilets jaunes : manifestation à nouveau interdite dans le centre de Rouen

Gilets jaunes, Acte XXI : manifestation interdite dans le centre de Rouen

Gilets jaunes : les actions en Normandie ce samedi