Un automobiliste, alors placé dans la file d'attente, a tout d'abord percuté la moto qui se trouvait devant lui, avant de faire marche arrière, et d'en percuter volontairement deux de plus. Les trois motards sont légèrement blessés, et l'agresseur a pu être interpellé. En marge de cet incident, Bison Futé a enregistré jusqu'à 30 km de bouchons cumulés hier après-midi dans le sens Caen-Paris.