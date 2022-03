Saint-Lô. Manche : simulation d'accident, la RN174 sera coupée à la circulation

Si vous devez circuler sur la RN174 (Manche) vendredi 3 mai 2019 au matin, organisez-vous ! La circulation risque d'être perturbée en raison d'un exercice de simulation d'accident, organisé par la Préfecture de la Manche.

Il s'agit pour l'institution de tester "au plus proche du réel" la coordination "des services de secours et des opérateurs routiers face aux risques".

Axe coupé dans les deux sens de circulation

L'exercice sera mené à hauteur des échangeurs 8 (Pont-Hébert) et 9 (Saint-Jean-de-Daye) entre 10 heures et 14 heures. Pour les besoins de l'opération, l'axe sera à cet endroit coupé à la circulation dès 8 heures le matin et ce dans les deux sens de circulation. Des déviations seront mises en place.

La réouverture de la RN174 entre ces deux échangeurs est prévue au plus tard à 16 heures.

L'info trafic en temps réel est à vivre sur l'antenne de Tendance Ouest.

