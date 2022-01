"All alone", le nouveau single du groupe Superbus !

C'est demain que sortira le nouveau single du groupe pop-rock français Superbus intitulé "All alone" et pour l'occasion, voici le teaser nous permettant de découvrir quelques secondes de ce titre en avant-première.

Une aubaine pour les fans qui devraient pouvoir se contenter de ces quelques secondes afin de patienter encore jusqu'au 21 mai, jour de la sortie officielle du single.

Le titre "All alone"est extrait du nouvel album de Superbus prévu dans le courant de cette année.

Bonne écoute.