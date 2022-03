Hors Normandie. Pedro Capo invite Alicia Keys sur son titre "Calma"

La version remix avec Farruko bientôt vue 1 milliard de fois

Difficile de passer à côté du hit de Pedro Capo sur les ondes de Tendance Ouest, "Calma" est l'un des plus gros succès du moment. Déstressant, relaxant, un tempo lent et le décor paradisiaque du clip vous transportent rapidement sur le lieu des vacances de vos rêves. L'arrivée du chanteur Farruko il y a quelques mois a déjà boosté la version originale, une pointe festive en plus, comme la cerise sur le gâteau. Et bien ajoutez à cela un peu de chantilly pour savourer encore plus le tout puisque depuis quelques jours et l'officialisation de la sortie du remix du titre "Calma", Pedro Capo dévoile une nouvelle version et un clip tout neuf (le 3eme de ce morceau) avec la présence de la talentueuse Alicia Keys.

Même si les différences ne sont pas énormes, la présence féminine plaît au public. Avec déjà plus de 5 millions de vues additionnées sur Youtube en même pas une semaine, cette version est bien partie pour nous emmener jusqu'aux prochaines vacances d'été.

De son côté Alicia Keys est prête pour la saison estivale.