Hors Normandie. Ariana Grande, Justin Bieber, Leonardo Di Caprio… Ils se mobilisent pour la planète !

Les artistes se mobilisent pour sauver la planète. Le rappeur et humoriste Lil Dicky qui a notamment collaboré avec Chris Brown sur le titre Freaky Friday a invité 30 artistes sur le titre Earth. On y retrouve du beau monde avec Ariana Grande, Ed Sheeran, Snoop Dog, Adam Levine ou encore le basketteur Joel Embiid. Chaque artiste se met dans la peau d'un animal.

Au départ cette collaboration gigantesque ne devait pas avoir de connotation écologique, cette décision a été prise lorsque Lil Dicky a appris qu'il ne reste plus que 12 ans pour changer les choses avant que le dommage que nous avons causé ne soit irréversible.

Un We are the world nouvelle génération qui espère faire bouger les choses.

