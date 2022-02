Rouen. 24h de Rouen : vers un retour à une course sans interruption en 2020 ?

Et si les 24h motonautiques de Rouen (Seine-Maritime) retrouvaient leur format originel, avec une course de 24h sans interruption ? C'est l'espoir de l'équipe organisatrice, qui souhaite redorer le blason de l'épreuve et rendre au public le spectacle des bolides fonçant de nuit sur la Seine. "Nous espérons que cela puisse se faire dès l'année prochaine", annonce Franque-Emmanuel Coupard, président du Rouen yacht club et organisateur des 24h, alors que la course fera encore une fois une pause entre 1h et 7h du matin cette année.

"Tout le monde est convaincu"

Pour le moment, les négociations se poursuivent entre l'organisateur, la mairie, la préfecture, la brigade fluviale... "Sur le principe, tout le monde est convaincu qu'il faut y revenir. Tant pour le spectacle que sur le plan sportif. Maintenant, c'est de savoir si c'est en 2020, en 2021 ou après. Il faut passer de l'idée à l'action", poursuit Franque-Emmanuel Coupard qui assure que "pour le moment rien n'est sûr".