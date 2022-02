Valognes. Abaissement de la vitesse sur un tronçon de la RN 13 : le préfet de la Manche dénonce des " polémiques absurdes "

L'abaissement de la vitesse de 110 à 90 km/h sur le tronçon de la RN 13 entre Valognes et Cherbourg depuis le 8 avril 2019, a suscité la colère de nombreux automobilistes notamment sur les réseaux sociaux, le préfet Jean-Marc Sabathé dénonce des "polémiques absurdes", et rappelle que de 2007 à 2017, 18 accidents dont 3 mortels ont été recensés sur ce tronçon. Il y a plus d'accidents entre 2012 et 2017 qu'entre 2007 et 2012 : il s'agit donc, année après année, d'une aggravation selon le représentant de l'État qui indique que " ce tronçon a été identifié comme étant un des plus dangereux de la zone ouest de la France lors du Comité Interministériel à la Sécurité Routière du 2 octobre 2015, notamment en raison de nombreux accès de riverains directement sur la RN13.

Le préfet indique également que "lorsque tous les travaux de sécurisation seront achevés, la vitesse repassera à 110 km/h". Un programme de travaux de sécurisation a été initié pour créer des itinéraires de substitution, pour la sécurité des riverains qui habitent à proximité de la route.