Les Malherbistes habitués des fins de saison difficiles

Si les Caennais sont habitués à disputer des fins de saison couperet, en jouant leur survie en Ligue 1 à l'occasion de la dernière journée, l'expérience ne sert pas forcément à grand chose dans ce genre de situation. C'est en tout cas l'avis du coach Franck Dumas, persuadé que le match de demain se gagnera au mental.

Certaine sérénité

Côté mental justement, les joueurs sont apparus relativement détendus tout au long de la semaine, à l'image de la séance d'hier matin, basée essentiellement sur des exercices devant le but. Les 18 Caennais retenus pour défier Valenciennes demain soir dans le Nord doivent encore s'entraîner cet après-midi à huis clos, vers 15h30. Ils prendront l'avion à l'aéroport de Carpiquet demain matin pour rejoindre le Nord.

L'ambiance se veut donc sereine, mais des inquiétudes persistent au niveau de la fraîcheur physique de certains joueurs. Si Pierre-Alain Frau est d'ores et déjà forfait à cause de sa douleur récurrente à un talon d'Achille, Jerry Van Dam, Mbaye Niang, et Thomas Heurtaux ont écourté leur séance hier, à cause de gênes diverses. Sans oublier, le genou de Romain Hamouma fragilisé par une tendinite. Mais même boiteux, le groupe caennais n'a pas le choix. Une victoire demain soir dans le Nord est attendue, à moins que Dijon et Ajaccio ne trébuchent respectivement à Rennes et à Toulouse.

Les cinq dernières fins de saison de Malherbe en Ligue 1

Saison 2010/2011 > Caen se maintient à la dernière journée, en obtenant le nul face à Marseille (2-2).

Saison 2008/2009 > Caen descend avec trois points de retard sur Saint-Etienne (17e), après avoir perdu à domicile contre Bordeaux (0-1), lors de la dernière journée.

Saison 2007/2008 > Caen se maintient au soir de la 36e journée, et finit sa saison à la 11e place.

Saison 2004/2005 > Caen descend en Ligue 2 au soir de la 38e journée, en finissant 18e, et après s'être incliné à Istres (3-2), permettant à Nantes de se maintenir avec un point de plus.

Saison 1996/1997 > Caen, bien que terminant sa saison 16e, descend dès la 37e journée, malgré une victoire 3-0 sur Cannes. Le nul à Lens (0-0), lors de la dernière journée ne sert à rien. Cette année là, la Ligue 1 passe de 20 à 18 clubs, entraînant quatre relégations, dont celle de Malherbe.