Valenciennes - Caen : la dernière chance

“C’était d’ailleurs la seule bonne nouvelle de la soirée”, concédait Franck Dumas à l’issue de la rencontre. Peu incisifs et visiblement affectés par l’enjeu en début de match, les Rouge et Bleu ont plié sur deux phases arrêtées, permettant à Sloan Privat d’ouvrir la marque pour les Sochaliens (26e, 0-1), puis à Loïc Poujol de doubler la mise (38e, 0-2). “Bizarrement, nous étions un peu apathiques au début, et même si on a réagi ensuite, c’était un peu tard”, estimait le milieu offensif bas-normand, Romain Hamouma.





Défaillant face au but

Surtout, les Caennais ont à nouveau fait preuve d’un manque criant de réalisme devant la cage adverse. Pierre-Alain Frau eut notamment la balle de l’égalisation au bout des pieds, mais manqua sa reprise à bout portant (28e). Le poids de son salaire (environ 100 000 € mensuels !) résonna alors dans la tête de nombreux supporters, l’ancien attaquant de Lille n’ayant inscrit que quatre buts dans le jeu en 32 matchs disputés, dont une bonne partie diminué physiquement à cause d’une douleur au talon.

A Valenciennes dimanche, pour le compte de la dernière journée, Caen peut assurer son maintien en s’imposant. En cas de match nul ou de défaite, les hommes de Franck Dumas s’en remettront aux résultats des autres concurrents directs dans la course au maintien. Plus qu’une carte à jouer...