Caen. Episode de pollution de l'air dans la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime

Avec les conditions météorologiques de ces derniers jours, les polluants dans l'air ont tendance à s'accumuler. C'est notamment le cas des particules fines.

Ce samedi 20 avril 2019, un seuil de concentration a été franchi. Les préfectures du Calvados et de la Seine-Maritime ont émis une alerte à compter du lendemain, dimanche 21 avril 2019.

⚠️ [ÉPISODE DE POLLUTION]



Procédures Préfectorales déclenchées pour aujourd'hui et demain sur les départements du Calvados et de la Seine Maritime du fait de teneurs élevées en #particules en suspension.



📊Suivre l'évolution: https://t.co/euhDhicuAX pic.twitter.com/ECNzd1gYD4 — Atmo Normandie (@AtmoNormandie) 20 avril 2019

A l'instar du Calvados, le département de la Manche est lui aussi en seuil d'alerte. D'après les relevés et prévisions effectués par Atmo Normandie, la pollution se concentre dans le centre et pointe Manche ainsi que dans l'ouest du Calvados.

Les prévisions de la qualité de l'air pour dimanche 21 avril 2019 en Normandie - Atmo Normandie

Consignes de prévention

Pour prévenir des risques engendrés par cette concentration de particules fine. La préfecture du Calvados conseil de privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'efforts, plus généralement d'éviter tout effort physique intense.

Des conseils qui s'appliquent à tous, personnes sensibles et vulnérables comme en bonne santé.

20km/h de moins sur les routes

Pour tenter de réduire cette pollution, la vitesse maximale autorisée sur les 2 × 2 voies est abaissée de 20 km/h, sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h.

Exemple : 130→110 km/h (autoroutes), 110→90 km/h (voies rapides), 90/80→70 km/h. Des contrôles de vitesse peuvent être réalisés sur les axes concernés.