Fécamp. Fécamp : le premier festival des Mémoires de la mer

Fécamp (Seine-Maritime) accueille les 24 et 25 mai 2019, le premier festival des Mémoires de la mer. Le projet est porté par Benedict Donnelly, l'ancien président de l'association Hermione-La Fayette. Il a l'ambition de créer en France un véritable rendez-vous grand public association des auteurs et des réalisateurs qui apportent leur regard sur la mer. L'occasion également de remettre les prix Mémoires de la mer qui existent depuis quinze ans (prix du livre, de la BD et du film). Un bel écrin pour cette récompense.

Écoutez Benedict Donnelly :

Mémoires de la mer Impossible de lire le son.

Programme du festival

Le festival proposera des rencontres d'auteurs, des projections, des lectures et des expositions. Les thèmes abordés seront Magellan dont l'expédition partit de Séville il y a 500 ans, Moby Dick à l'occasion du centenaire de la naissance d'Herman Melville, Robinson Crusoë le héros du romain de Daniel Defoe paru il y a 300 ans, Simenon célèbre auteur de Maigret à Fécamp, la Chine comme nouvelle puissance navale ou encore l'Hermione qui sera présente à l'Armada.

Pour cette première édition des invités d'exception sont prévues : l'académicien Erick Orsenna, les écrivains Alain Frachon et Alain Cabantous, le navigateur artiste Titouan Lamazou ou encore les réalisateurs Philippe Ramos et Frédéric Brunnequell.

• Lire aussi. Fécamp : les artisans accompagnent les jeunes vers l'apprentissage

• Lire aussi. On tourne un long-métrage à Fécamp

• Lire aussi. Le projet thalasso de Fécamp sur la bonne voie





www.festival-memoires-de-la-mer.fr