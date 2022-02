Flers. Un funambule ce week-end à l'église Saint-Germain de Flers

Il a toujours voulu le faire, ce sera désormais chose faite !

Jean-Louis Hay, dit Malino funambule, effectuera la traversée entre les 2 tours de l'église Saint Germain de Flers ce week-end et il le fera deux fois ! Une première représentation est prévue ce samedi 20 avril à 17h et la deuxième sera dimanche midi juste après la messe.

Jean-Louis Hay sera suspendu à plus de 40m de hauteur, et fera des allers-retours entre les deux tours pendant environ 10-15 min, et tout ça sans harnais !

Jean-Louis Hay est un professionnel de cette discipline, après avoir effectué sa scolarité à Flers, il intègre dès 14 ans, l'école de cirque Frattellini puis celle du cirque Gruss à Paris. À 15 ans, il effectue ses premiers spectacles de clowns à L'Albatros à Saint Geroges des Groseillers.

En 1995, il crée une école de funambule en Ardèche pour transmettre sa passion et ses valeurs au plus grand nombre.

Depuis plus de 20 ans il se produit dans des spectacles grandioses dans toute l'Europe. Ses traversées sur le fil les plus spectaculaires se déroulent jusqu'à des centaines de mètres de hauteur.

Ces exploits sont le fruit de plusieurs années de travail et d'entraînement nécessitant concentration, rigueur, sens de l'équilibre, maîtrise et confiance en soi.

Jean-Louis Hay nous a accordé une interview pour apprendre un peu plus sur lui, sur sa discipline et sur le déroulement de ce week-end.

