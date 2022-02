Rouen. Gilets jaunes, acte XXIII : le centre-ville de Rouen à nouveau interdit

La mesure est désormais devenue habituelle. Pour la cinquième fois, la préfecture a pris un arrêté d'interdiction de manifester dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime) pour la journée du samedi 20 avril 2019, acte XXIII des Gilets jaunes. Le périmètre reste le même que les semaines précédentes, délimité par la rue Jean-Lecanuet au nord, la rue de Fontenelle à l'ouest, la rue Racine, du général Giraud et du général Leclerc au sud et la rue de la République à l'est.

Un arrêté d'interdiction de manifester a aussi été pris pour le rond-point des Vaches de Saint-Étienne-du-Rouvray, du samedi 20 avril 2019 à 1h jusqu'au mercredi 24 avril 2019 à 10h.

En cas de violation de ce périmètre interdit, les manifestants risquent une contravention de quatrième classe, soit une amende de 135 euros.

Les consignes de précaution renouvelées

La préfecture conseille toujours de ne rien laisser sur la voie publique. "Poubelles, pancartes, encombrants, vélos et autres mobiliers extérieurs devront être impérativement mis à l'abri", précise un communiqué.

Enfin, deux arrêtés ont été pris, valables du vendredi 19 avril à 18h au dimanche 21 avril à 23h, pour interdire la vente et utilisation de pétards et feux d'artifices ou encore la vente et l'utilisation de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs.

