Rebelote. Lors de sa récente défaite à Saint-Chamond (72-64), le Caen Basket Calvados a de nouveau subi la loi de son mauvais sort. Après avoir récemment dû renoncer aux services du capitaine Gaëtan Clerc, sur le carreau jusqu'à la fin de saison, les basketteurs ont perdu le Bulgare Pavel Marinov. L'ailier, arrivé à Caen en octobre, s'est blessé lors du dernier quart-temps et la sentence est accablante : rupture du ligament antérieur du genou et saison terminée. "Il se fera opérer la semaine prochaine, regrette l'entraîneur Fabrice Courcier. C'est forcément compliqué, maintenant il reste huit matchs, nous devrons faire un maximum d'efforts malgré un effectif qui diminue de semaine en semaine." Et pour cause, le CBC pourrait évoluer avec seulement six joueurs valides contre Vichy-Clermont ce vendredi 19 avril (20 heures). Dans ces conditions, difficile d'imaginer le club caennais se hisser hors de la zone rouge. D'autant que c'est le dauphin de Roanne au classement et donc un vrai cador qui débarque à Caen ce week-end. "On va recevoir une équipe de Vichy avec des éléments forts et expérimentés, athlétiques. On va devoir répondre dans ce domaine-là, annonce Fabrice Courcier. Si on doit avoir une référence, c'est le match remporté contre Blois à domicile où on a pu fournir un réel effort collectif pendant 40 minutes."

