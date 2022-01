Les enfants aiment ce qu'ils plantent

Jardiner, c'est tout un art, mais c'est également un excellent vecteur d'apprentissage pour les plus jeunes, les éco-citoyens de demain. Plus qu'un terrain de jeu, le jardin devient un lieu d'épanouissement et de développement où l'on apprend en permanence sur la nature et sur soi-même.

Découvrir la nature qui nous entoure

Les enfants sont curieux de nature, les initier au jardin, c'est leur donner la possibilité d'observer le monde qui les entoure : les coccinelles, les vers de terre, les oiseaux, les plantes qui poussent, celles qui nous nourrissent... C'est leur permettre de connaître la faune et la flore, de comprendre les interactions entre les animaux et les plantes, les notions de chaînes alimentaires.

C'est aussi les alerter sur la disparition de certaines espèces comme les hérissons et les abeilles par exemple, et leur expliquer leur rôle indispensable.

Véritable lieu d'apprentissage, le jardin permet de comprendre d'où viennent les fruits et légumes que nous consommons, et que tout commence par une graine. Découvrir les différentes graines, les variétés potagères, semer avec eux, leur apprendre la patience pour attendre les récoltes, aller à la cueillette et enfin goûter le fruit de leur travail est essentiel pour que les enfants profitent des joies du jardinage.

Développer les cinq sens

Les enfants découvrent ainsi que les petits pois ne poussent pas dans des boîtes de conserve et les fraises dans des barquettes en plastique ! Ils apprennent tout en s'amusant et ont les clés pour devenir des éco-citoyens, sensibles à la nature. Leur transmettre le respect de l'environnement est primordial.

En plus, jardiner avec son enfant est un excellent moyen de passer du temps en famille, de partager des activités tout en profitant du plein air. Tous nos sens sont en éveil lorsqu'on flâne au jardin. Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent y développer leurs cinq sens.

Le premier est sans aucun doute la vue : voir les plantes pousser, admirer la beauté d'un papillon, suivre à la trace un escargot, s'extasier devant une colonie de fourmis en plein travail... Les yeux ne se lassent pas du spectacle de la nature !

Vient ensuite l'ouïe : écouter le chant des oiseaux et apprendre à reconnaître les différentes espèces - c'est aussi augmenter son bagage lexical -, entendre le bruissement du vent dans les feuillages des bambous, le doux ruissellement de l'eau, le bourdonnement des insectes qui s'affairent sur les plantes mellifères...

Marcher pieds nus dans l'herbe

L'odorat, c'est sentir le doux parfum des fleurs, c'est s'arrêter un instant près du coin des plantes aromatiques et se délecter des senteurs de la menthe et de la citronnelle... Le toucher, c'est leur faire découvrir la rugosité des écorces d'arbres, la douceur de certains feuillages, c'est mettre les mains dans la terre, marcher pieds nus dans l'herbe... Il s'agit du premier sens que l'enfant développe et il est crucial pour interagir avec le monde, éveiller à la sensibilité et exprimer des émotions.

Et enfin, le goût : leur faire manger les fruits et légumes du jardin, c'est leur donner le vrai goût des aliments. Quand, en plus, ce sont eux qui les ont semés, ils n'en seront que plus fiers.

Une alimentation saine, variée, équilibrée

Il faut éveiller leur palais avec des fruits et légumes traditionnels, mais aussi avec des variétés moins connues ou inattendues comme la menthe-chocolat, leur faire goûter des fleurs comestibles... Le but est de leur proposer une alimentation saine, variée, équilibrée et locale. Et souvent, ils aiment ce qu'ils ont fait pousser.

Jardiner avec les enfants est une nécessité pour bien manger, mieux vivre, partager et les responsabiliser à l'environnement. C'est leur donner un héritage. Alors, à vos bottes et vos râteaux !

