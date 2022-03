nature. Le marché végétal d'Antoine et Julien

Antoine et Julien sont de grands passionnés de verdure, nature, plantes et sont responsables du Goût des plantes. Ils installent, pour la première fois, leur marché végétal à Caen. L'idée est de chiner des milliers de plantes, de 100 variétés différentes.

Au Menu

Sur place, des plantes aromatiques cultivées en France seront présentées à prix unique : basilic, menthe, thym, lavande... de quoi sublimer ses plats et cocktails. Il y aura aussi des cactus, plantes vertes de toutes les tailles et pour tous les goûts mais aussi le "Kokédama", cette "sphère de mousse" d'origine japonaise. Cette rencontre sera l'occasion de discuter et d'échanger avec des professionnels du métier. L'équipe conseille aux visiteurs de prévoir sacs ou carton.

Pratique. Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 10 heures à 19 heures au Centre de Congrès de Caen.

