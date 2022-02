Caen. Bonne table à Caen : mangez arménien chez Anouche

Non loin du port, dans une petite ruelle située à proximité de l'hôtel Mercure de Caen (Calvados), vous y trouverez un petit restaurant très discret : Anouche. À deux, à quatre, c'est entre collègues que l'on décide d'y mettre les pieds. La propriétaire des lieux, bienveillante, se fait un plaisir de nous accueillir d'un français impeccable. Je ne ferai pas mieux en arménien ! Sur les tables, des nappes en tissu type culture asiatique. Déco sobre mais une cuisine qui vaut le coup de s'arrêter, au moins pour notre pause du midi.

Galettes de viande savoureuses

Au choix, un menu Yerevan pour 16,50€ (entrée + plat + dessert) ou le menu Hayk pour 22€ pleins de surprises. J'opte plutôt pour un plat unique. Végétarien, assiette mixte ou raviolis arméniens ? J'ai le choix entre une dizaine de spécialités arméniennes. Et j'avoue, c'est une grande première. La crêpe farcie à la viande grillée me fait les yeux doux. En face de moi, il opte pour un mélange de viande et de légumes. Le tout accompagné d'un petit verre de vin local, le "Takar". J'agrémente mes deux galettes (la serveuse m'a démasquée) de petites épices disposées sur la table. Un mélange de saveurs inhabituelles que j'apprécie sur un fond de musique du pays. Le dépaysement aura duré au moins une heure !

Pratique. Anouche, 7 Rue Samuel Bochard, 14000 Caen. Tél : 02 31 47 52 49.

