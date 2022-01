Quatre ans et un an et demi, ce sont les peines dont ont écopé deux frères mardi 14 décembre en soirée au tribunal de Cherbourg.

Fin mars 2010, ils avaient été interpellés lors d'une bagarre à Octeville. Les policiers avaient ensuite découvert 6,4kg de cannabis, plus de 15 000 euros ainsi qu'un pistolet à leur domicile. Ils écoulaient la drogue depuis plusieurs mois dans l'agglo cherbourgeoise.

Un de leur client a par ailleurs été condamné à six mois de prison ferme.