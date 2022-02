Le-Havre. Un nouveau site internet pour les archives municipales du Havre

Le Havre (Seine-Maritime) a modernisé le site internet de ses archives municipales. archives.lehavre.fr est accessible depuis avril 2019. L'ancienne version avait été lancée en 2009. Le nouvel outil permet une recherche simplifiée pour le grand public que ce soit sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Plus de 15 000 plans, gravures ou photographies sont accessibles en quelques clics. Le site permet de retrouver les informations essentielles de l'histoire du Havre (repères historiques, personnages célèbres, bâtiments remarquables, gouverneurs et maires du Havre…). En nouveauté sur le site internet : les actes d'état civil de plus de 100 ans et les recensements de la population de 1836 à 1911.

Écoutez Pierre Beaumont, le directeur des archives municipales du Havre :

Nouveau site internet pour les archives du Havre Impossible de lire le son.

Présence sur les réseaux sociaux

Pour que les archives municipales soient encore plus ouvertes et accessibles au grand public, elles sont présentes sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Dailymotion). Du contenu provenant directement des fonds des archives est proposé. Un blog sera également prochainement créé pour faciliter les échanges entre les chercheurs et les passionnés.

Archives municipales du Havre – Fort de Tourneville 55 rue du 329e – Réunion de présentation du nouveau site internet le mercredi 10 avril 2019 entre 18 heures et 19 heures 30 (salle de conférences Gaston-Legoy).

