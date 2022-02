Rouen. Rugby (Fédérale 1) : Les Lions de Rouen continuent en tête

Samedi 6 avril 2019, les Lions du Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) ont reçu le RC Suresnes pour la 21e journée du championnat de Fédérale 1.

En attendant les play-offs

La fin de saison approche à grand pas et les Lions de Rouen attendent les play-offs de pied ferme. Avec un score déjà parfait de 20 victoires pour 20 rencontres, les Rouennais ont accueilli Suresnes, 9e du classement.

Comme lors de la rencontre aller, remportée 31-14, les Normands ont ouvert le score et dominés la première mi-temps 24-10. La seconde partie du match a été un peu plus délicate mais les Lions ont continué de marquer des points et finissent par s'imposer 36-10 pour leur 21e victoire.

Les Lions sont toujours en tête du classement avec 101 points, loin devant Dax (77 points) et Cognac (75 points).

Les Lions auront deux semaines pour préparer la dernière rencontre, qui aura lieu le 21 avril, face à Trélissac, 5e avec 60 points. Lors de la première rencontre, les Lions s'étaient imposés 28-7.

