"The Voice" édition 2012, le grand vainqueur est...

Le verdict est tombé, contre toute attente, c'est finalement Stephan Rizon qui remporte l'édition The Voice 2012 même si les rumeurs allaient bon train et désignait Al Hy comme grande gagnante de l'émission.

Mais l'aventure continue pour les 8 derniers talents qui participeront au Tour The Voice dans les plus grandes salles de France... Ce sera donc l'occasion pour les fans déçus de retrouver Aude, Al Hy, Louis mais aussi Dominique, Atef et les autres .

S'il n'y a qu'un seul gagnant, les finalistes ont tout de même eu le bonheur de chanter avec des stars du calibre de Johnny Hallyday, Lenny Kravitz, Véronique Sanson ou encore Yannick Noah !