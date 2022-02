Rouen. Hockey sur Glace : Rouen prend la main en finale de Ligue Magnus ! 

Le match.

Quelle finale! A égalité dans cette finale, ce match sonnait comme un match charnière et les "Jaunes et Noirs" ne sont pas passé à coté même si le match aura été fou. Après une bonne entame de match conclue par un but de Loic Lampérier à la 2è minute de jeu et le break réalisé par Michel Miklik (7è), les deux équipes rentrent au vestiaire après un très bon premier tiers 2-0.

Aux tirs au but !

Bien trop pénalisés au cours du second tiers par un arbitrage pour le moins surprenant par moment, les Grenoblois revenaient à 2-1 en supériorité numérique sur un but de Kyle Hardy après 7 minutes de jeu. La réaction ne tardait pas et c'est l'ancien Marc-André Thinel qui s'offrait un break pour le 3è but rouennais 3-1. Mais les Isérois allaient renverser cette rencontre en inscrivant deux buts coups sur coups en fin de tiers par Sacha Treille en supériorité numérique et par Kyle Hardy 3-3. Les deux équipes se livreront un véritable guerre des tranchées sans qu'aucune équipe ne parvienne à inscrire le moindre but. Après une prolongation qui ne donne rien, les joueurs de Fabrice Lhenry allaient faire la différence aux tirs aux buts par Anthony Guttig.

Les buts.

Les réactions.

Fabrice Lhenry (entr. Rouen) : " on est passé par toutes les émotions, un tres bon premier tiers, après les pénalités ont commencé à tomber et ca a été à sens unique pour Grenoble mais ça s'est bien fini pour nous ce soir. Maintenant on repart dans le bus et après une journée de repos on ira jouer pour chercher le dernier point qu'il nous manque. Certaines pénalités sont méritées ce soir mais si on se donne une ligne de conduite des le d"but il faut que ce soit du début à la fin et pour les deux équipes, cela va vite pour tout le monde mais il faudrait peut être que dans ces cas la il soit aidé par l"'aide vidéo, on est un ds derniers championnats européens à pas l'avoir. "

Florian Chakiachvili (joueur, Rouen) : " on est content ce soir, on s'était mis en difficulté après les deux premiers matches, on s'est parlé après le match 2 et on s'est dit qu'on pouvait revenir, ça se joue a rien a chaque fois et a nous maintenant de faire le boulot pour finir ça à Grenoble."

Les Dragons de Rouen auront l'occasion de remporter le titre dès ce dimanche 7 avril 2019 sur la glace de Grenoble à partir de 18h.

