animaux. La SPA de Basse-Normandie ouvre ses portes ce week-end !

Ils ont besoin de câlins, de tendresse et de beaucoup d'amour. Depuis quelques temps, les animaux de la SPA de Basse-Normandie attendent patiemment un nouveau maître ou une nouvelle maîtresse. Et ce week-end, le refuge situé à Verson ouvre ses portes pour deux jours, samedi 6 et dimanche 7 avril 2019, afin de rendre visite, librement à ces adorables petites bêtes. Gloria, Akim, Chaussette, Samy, Félix, Hook, Malicia, Jocelyne ou Pataud... Tous ont besoin d'un toit, pour s'amuser, gambader et profiter d'une vie normale.

Ouvert il y a 20 ans

Le refuge de Verson a été construit il y'a près de 20 ans, en 1997. Sa capacité d'hébergement est actuellement de 45 box pour chiens. Un local a été aménagé pour les chats. Les animaux restent au refuge jusqu'à l'adoption.

Pratique. Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 de 14 à 18 heures à la SPA de Verson.