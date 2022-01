sport. A Soliers, place à "La Solarienne", une course animée !

Dimanche 7 avril 2019, la ville de Soliers (Calvados) va vibrer aux pas de nombreux coureurs. En effet, plusieurs courses sont organisées à l'occasion de La Solarienne.

Le programme

Dès 10 heures, les enfants âgés de 8 à 13 ans sont conviés à défier leurs amis pour une course déjantée. À partir de 11 heures, les adultes se placeront dans les starting-blocks. Au programme : une course de 5 km, ouverte dès 14 ans. Pour les plus courageux, celle-ci se prolonge jusqu'à 10 km, ouverte à partir de 16 ans. Une marche familiale de 5 km est également organisée à 11 heures. L'idée ? (Re)découvrir les sentiers et chemins de Soliers. Rendez-vous, en forme, motivés, et pourquoi pas déguisés, au gymnase de Soliers.

Pratique. Dimanche 7 avril 2019 au gymnase de Soliers, rue Pierre de Coubertin. Tarifs et inscriptions : page Facebook " La Solarienne "