Le-Havre. Jacques Toubon, le défenseur des droits en visite à Rouen et au Havre

Jacques Toubon, le défenseur des droits, se rendra en Seine-Maritime (Rouen et Le Havre) les 4 et 5 avril 2019. Il vient pour présenter les données nationales et locales dont il dispose sur l'accès aux droits de la population.