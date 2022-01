Soliers. 7eme édition de la Solarienne ce 7 Avril

Dimanche 7 Avril 2019, c'est jour de fête à Soliers ! En lien avec "Soliers en fête" organisé par la ville, la 7eme édition de la Solarienne vous invite à courir déguisé ! Les organisateurs visent les 250 participants sur la ligne de départ ; la météo sera bien entendu un atout si elle est clémente. C'est toute une ambiance qui se crée autour de cette course, d'une part grâce à la cinquantaine de bénévoles présents pour l'organisation et d'autre part avec les participants venus pour s'amuser et pour certains établir leur meilleur chrono.

Ouverte à tous, la Solarienne se démarque des autres courses du Calvados. Gilles Fremanger, organisateur de l'événement et président du club Les Rockraideurs nous livre ses impressions pour cette nouvelle édition :

Un regard sur ce dimanche festif

Des récompenses seront attribuées aux meilleurs déguisements, laissez votre imagination faire le travail, il n'y a pas de thème en particulier. Rendez-vous ce dimanche 7 Avril 2019 au gymnase de Soliers (Rue Pierre de Coubertin). Les inscriptions sont possibles sur klikego.com.

Diverses animations entourent la Solarienne, stand de restauration sur place. Plus d'infos sur la page facebook "La Solarienne" et celle des Rock Raideurs.