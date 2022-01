Rouen. Bonne table à Rouen : Shalimar, restaurant indien rue de la Chaîne

L'enseigne ne saute pas aux yeux. Dans la petite rue piétonne de la Chaîne, à deux pas de la cathédrale de Rouen (Seine-Maritime), on peut presque passer devant sans la voir. Pourtant, pousser la porte vaut le coup. Ne serait-ce que pour l'accueil chaleureux qui est réservé par le propriétaire et ses serveurs. La salle, plutôt exiguë, est néanmoins agréable.

À la carte, des spécialités de l'Inde et du Pakistan. Je choisis la soupe maison en entrée, un bouillon de poulet, de légumes et de lentilles, légèrement épicé. Rien d'insurmontable toutefois si vous n'avez pas l'habitude de manger relevé. Mes collègues ont opté pour deux Samoussa qui ont semblé leur convenir en mise en bouche. Pour la suite, je me laisse tenter par un grand classique qu'est le poulet tandoori. On m'apporte une belle cuisse de poulet grillé, servi avec du riz, de la salade et quelques lentilles. Là encore, le tout est gourmand et seulement légèrement épicé, ce que mon hôte du jour n'a pas manqué de vérifier.

Qualité/prix excellent

J'accompagne le tout d'un nan au fromage très gourmand et me trouve suffisamment repu pour faire l'impasse sur le dessert. Notez-le si vous avez quelque chose à arroser, le restaurant ne vend pas d'alcool mais personne ne s'oppose à ce que vous sortiez une bouteille de vin de votre sac, comme l'a fait une habituée le jour de notre visite. Le rapport qualité/prix est excellent : 14€ dans mon cas avec le café. À recommander.

Shalimar, 19 rue de la Chaîne à Rouen. Tel : 02 35 73 17 86

A LIRE AUSSI.

[Interview] Charles Fraboulet, finaliste du Meilleur Pâtissier sur M6