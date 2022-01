Le 2 avril 1928, naissait Serge Gainsbourg. L'un des albums de Gainsbarre (le 10ème) fête en 2019, son 50ème anniversaire. Un opus de 12 titres chantés en alternance avec Jane Birkin et tous composés par Serge Gainsbourg. On y retrouve 5 chansons inédites dont certaines sont restées célèbres comme le titre 69, année érotique

On retrouve également l'anamour, les sucettes ou Élisa. Et puis sur cet album figure un seul véritable duo Gainsbourg/Birkin mais quel duo ! Une chanson érotique, elle aussi, chantée 2 ans avant avec Brigitte Bardot et restée mythique !

Caen. Ce duo Gainsbourg/Birkin fête ses 50 ans Impossible de lire le son.

