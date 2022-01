Caen. Basket : Marine Johannès quitte Bourges pour Lyon

La basketteuse originaire de Lisieux (Calvados) formée à Mondeville rejoint le club de Lyon pour les trois saisons à venir. Elle quitte le club de Bourges pour le club présidé par un certain... Tony Parker où elle retrouvera une certaine... Marième Badiane, ancienne coéquipière à Mondeville. À 24 ans, Marine Johannès va donc disputer l'Euro avec les Bleues cet été, jouer en WNBA avec le New York Liberty et rejoindre l'ASVEL à la rentrée prochaine. Sacré programme !