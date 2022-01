Caen. Voile : le Normand Alexis Loison lance sa saison à la Sardinha Cup

Le skipper normand Alexis Loison va lancer sa saison sous les couleurs de la Normandie ce samedi 30 mars 2019 à la Sardinha Cup. Il s'agira de la première compétition officielle pour le normand originaire de Cherbourg (Manche) à bord de son nouveau voilier Figaro Bénéteau 3 qu'il avait inauguré à Caen le 28 janvier dernier. Ce sera donc sa première mise à l'eau officielle. En préparation pour la Solitaire Urgo Le Figaro qui aura lieu le dimanche 2 juin 2019, Alexis Loison a voulu s'entourer de Frédéric Duthil, un skipper qu'il connaît bien et fort d'une grosse expérience. Son objectif : se concentrer sur ses voiles, domaine dans lequel son binôme est spécialiste.

Galop d'essai pour le Figaro Bénéteau 3

La Sardinha Cup se jouera en trois temps. Du 26 mars au 14 avril : un warm up de 24 heures entre le Pays de Saint Gilles, l'île d'Yeu et l'estuaire de la Gironde. Suivront ensuite deux grandes courses de 395 à 675 milles entre le cap Finisterre et Wolf Rock, au large des Cornouailles les mardi 2 et mardi 9 avril. "On a tous très envie de voir ce que le bateau a dans le ventre et on est aussi tous très impatients de passer du temps à bord au large. Pour ça, la Sardinha Cup va être un super premier grand test, avec à la fois un super plateau et un super format", explique Alexis Loison dans un communiqué. L'objectif du top 5 à la Solitaire du Figaro se prépare dès maintenant pour le cherbourgeois.

