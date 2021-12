Le Skywalking : une nouvelle pratique en vogue

Le principe est enfantin, sur le papier seulement, car en réalité, le but est de monter le plus haut possible sur un pont, une antenne électrique, une tour ou n'importe qu'elle structure vertigineuse. Une fois le sommet atteint, ils se prennent en photo avant de publier leurs exploits sur la Toile.

A chaque sortie, ces escaladeurs de l'extrême risquent leur vie et réalisent leur ascension sans aucune sécurité. En guise de précurseur, nous pourrions citer par exemple Marat Dupri qui fait partie des premiers skywalkers russes. Il y a un an et demi, le jeune homme commence à prendre des photos sur les toits après avoir acheté son premier appareil photo. Aujourd'hui il continue de traverser Moscou à la recherche de nouveaux défis.

Nous le voyons içi sur la Tour de Moscou sur laquelle il est perché à plus de 300 mètres d'altitude... Âmes sensibles vous êtes prévenus !