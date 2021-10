Vous avez peur en avion ? Daniel, le Super-Canard, est là pour vous détendre

Daniel, quatre ans, est un Super-Canard. Il est aussi là pour vous réconforter quand rien ne va plus et que la peur en avion prend le dessus. Certifié, par la compagnie aérienne qui l'a accepté à bord, comme "animal de soutien affectif", Daniel a fait le voyage parmi les passagers.



C'est sa maîtresse, souffrant de troubles de stress post-traumatique, qui a eu l'autorisation de le garder près d'elle. En 2013, cette dernière a été victime d'un dramatique accident. Elle s'est faite percuter alors qu'elle était à cheval, par un automobiliste qui conduisait en écrivant un SMS. Depuis, Daniel est son animal de compagnie. Il l'aide dans la vie de tout les jours à faire face au stress qu'elle subit depuis son accident. Il était donc là également pendant le vol pour calmer ses angoisses en avion.



Mais Daniel n'est pas resté très longtemps sur ses genoux. Il a fait le tour des sièges pour chercher une petite caresse ici et là, et au passage a fait oublier à d'autres passagers leurs angoisses de voler en avion. Un véritable thérapeuthe à plumes pour tous les passagers finalement. Qui plus est, déguisé en super-héros, il a fait l'unanimité auprès de tout le monde, même les hotesses.



Un passager, Mark, n'a pas manqué de raconté tout ce que Daniel a fait à bord sur son compte Twitter : "Daniel s'est amusé avec ses jouets". "On a changé la couche de Daniel" (oui parce que Daniel porte des couches pour éviter de souiller l'avion, et pas n'importe lesquelles: des couches Cap'tain America !). "Daniel a regardé les nuages". "Daniel a même mangé du poulet"... (On est pas loin du cannibalisme...)







My seatmate, CLT??AVL, is this handsome duck named Daniel. His gentle quacking eases the sadness of leaving #SFA16. pic.twitter.com/iDKWCceAFi — Mark Essig (@mark_essig) 16 octobre 2016











TRUTH: 'Daniel the duck offered emotional support to Essig as well as his owner during their flight together.' https://t.co/65rSqZnp4r pic.twitter.com/Mbp9u1zgCb — Mark Essig (@mark_essig) 17 octobre 2016











Here is a 3-second video of Daniel the emotional support duck. His human says, 'and wagging? That's happy.' pic.twitter.com/WElW9d827o — Mark Essig (@mark_essig) 17 octobre 2016











Daniel, the duck on my flight, likes to look at the clouds. pic.twitter.com/YiOjCvZ0NO — Mark Essig (@mark_essig) 16 octobre 2016







Sacré DANIEL !



