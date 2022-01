Saint-James. Saint James et Eden Park réinterprètent l'iconique maillot de rugby

À moins de six mois du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby, qui se tiendra du 20 septembre au 2 novembre au Japon, Saint James et Eden Park font équipe pour livrer une interprétation originale de l'iconique maillot de rugby. Le tout mêlant des influences inspirées de l'Orient et de l'Occident.

Le fruit de cette collaboration se distingue par ses inspirations nippones, clin d'œil à l'événement mondial qui se déroulera à la rentrée prochaine dans le pays du soleil-levant. C'est d'ailleurs ce symbole fort, mêlé à des rayures horizontales, qui s'invitent sur l'emblématique maillot décliné avec des manches longues.

Destinée aux hommes comme aux femmes, cette pièce signée Saint James x Eden Park sera mise en vente à compter de mai prochain, en boutiques et en ligne. Il faudra compter 129€ pour se procurer le fruit de cette collaboration 100 % sportive.