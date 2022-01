Football (Ligue 1). Retrouver de la dignité à Monaco

Dans quel état le SM Caen va-t-il revenir de la dernière trêve internationale de la saison ? Littéralement laminés par Saint-Étienne avant ces deux semaines de pause, les Malherbistes se rendent ce dimanche 31 mars à 15 heures, à Monaco, équipe transfigurée depuis la fin du marché d'hiver avec sa nouvelle structure. Pour Fabien Mercadal l'entraîneur caennais, les premiers ingrédients à mettre dans cette opposition sont simples : "du courage, de la dignité avec un groupe soudé, un staff soudé et des jeunes de qualité qui montrent qu'ils peuvent être présents". Mais au-delà de ça, il faut impérativement que le 11 normand parvienne à retrouver forme physique et mentale au même moment. "Il y a de nombreuses forces dans ce club et ce sont ces forces qu'il faut utiliser pour peut-être descendre à la fin de l'année, mais en ayant tout donné. Pas comme ce que l'on a fait contre Saint-Étienne".

"Courage et dignité"

Avec deux matchs à l'extérieur, à Monaco puis à Nîmes, les Caennais doivent prendre des points, sans quoi le retour au stade d'Ornano le 12 avril prochain contre Angers ne soit synonyme de haro de la part des supporters excédés : "évidemment que je les comprends" assure Fabien Mercadal, "je suis d'ailleurs du même avis qu'eux sur le bord du terrain : si on reste comme ça, on descendra en Ligue 2. Par contre si on ne reste pas comme ça ; on a une chance de se maintenir avec nos supporters. On va tout faire pour mériter leurs encouragements". Dans une fin de championnat où ils ne peuvent désormais plus que viser les barrages, les Caennais vont devoir montrer autre chose et gagner. Chose qu'ils n'ont fait qu'une fois en 20 matchs...

