Arsenal, meilleur atout de Caen ?

Après des mois d'attente, le SM Caen a enfin fourni une prestation de haute valeur en Ligue 1. C'était la semaine passée face au Paris Saint-Germain. Malgré la défaite dans les derniers instants, les Malherbistes ont offert une partition solidaire, combative et surtout agréable dans les intentions, menant même à la marque face aux stars parisiennes. À défaut de points, Caen a remis de l'espoir à bonne dose dans la machine. Ce match face au PSG, il va falloir s'en servir, mais avec malice. "Le danger" avertit Fabien Mercadal l'entraîneur caennais, "c'est de se contenter de cette courte défaite car c'était justement face au PSG. On a perdu, il faut être exigeant et il faut prendre des points. On a fait beaucoup de bonnes choses sur les trois derniers matchs, il faut les optimiser pour gagner des matchs, maintenant". Car là est bien l'essentiel. Et dans un cheminement qui emmène le SM Caen à Rennes, puis face à Saint-Étienne et à Monaco, rien ne sera simple.

"Onze finales à jouer"

"Il reste onze matchs, on doit être comme ça, jouer comme ça pendant onze matchs" annonce Brice Samba, le gardien normand, "si on le fait, on se maintiendra. Là, on n'a plus le choix de toute façon, on est sur onze finales pour la survie". À Rennes dimanche, l'adversaire en plus, aura d'autres chats à fouetter puisque ce match contre Caen est casé entre les deux rencontres de 1/8e de finale d'Europa League des Bretons face à Arsenal. Voir Julien Stéphan faire tourner son effectif et ses joueurs lever le pied n'aurait rien, ni d'étonnant, ni d'illégitime. Aux Caennais d'en profiter et d'aller chercher leur premier gros coup de 2019 pour enfin, engendrer de la confiance en vue du maintien.

