"The Voice", une finale remplie de surprises

Après les excellents rapports d'audience du télé crochet, certains artistes prestigieux ont accepté de chanter aux côtés des quatres finalistes. Johnny Halliday, Lenny Kravitz, Yannick Noah ou encore Véronique Sanson accompagneront les prétendants au titre de la plus belle voix.

Ils nous proposerons également un titre en solo totalement inédit et un duo avec leur coach. Enfin la veille de la finale, la chaine proposera, en deuxième partie de soirée, une émission en direct présentée par Nikos Aliagas avec les candidats et leur coach respectifs. Ils recevront la visite de Will Smith, dans le cadre sa campagne de promotion de "Men in Black 3" et il en profitera pour chanter avec eux !