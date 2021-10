The Voice, Loïs, petite princesse du public, en finale

Son style androgyne avait marqué les téléspectateurs et les coachs lors des auditions à l'aveugle. Loïs a gagné samedi sa place en finale du concours de chant The Voice en reprenant Bruno Mars.

Chouchou du public

Au fil des émissions, Loïs, nature et charmante, est devenue la "chouchoute" des téléspectateurs. Sa voix fragile et sa simplicité tranchaient pourtant avec certains autres candidats, beaucoup plus "pro" et beaucoup moins... naturels.

L'oeil malin

A 17 ans, Loïs a tracé sa route dans l'équipe de Bertignac. Musicienne et passionnée, son sourire et son oeil malin ont fait le reste...

Rendez-vous pour la finale samedi 18 mai et le 7 juin au zénith de Caen avec Tendance Ouest.