Ce soir c'est la grande finale de "The Voice" !

Ce soir AL Hy, Louis Delort, Aude Henneville et Stephan Rizon ainsi que les quatre coaches Jenifer, Louis Bertignac, Garou et Florent Pagny seront réunis pour donner un dernier spectacle avant le début de la tournée "The Voice tour 2012".

Pour rappel, au départ ils étaient 130 à se battre lors des auditions à l'aveugle puis 50 lors des battles musicales et enfin 24 lors des grands shows en direct. Ce soir ils seront 4 à à concourir pour la victoire et espérer pouvoir enregistrer un album chez Universal Music.

Pour la première fois, les équipes et les coachs vont être en compétition et seul le public sera décisionnaire.



Qui va remporter le titre tant convoité ? Réponse ce soir dès 20h50 !