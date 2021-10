The Voice, Loïs s'écroule en finale

Loïs était la plus jeune finaliste de la deuxième saison du programme phare de TF1, The Voice. A 18 ans, elle était face à Olympe, Nuno Resende et Yoann Fréget.

Niveau très élevé

La chouchoute du public et petite protégée de Louis Bertignac avait peu de chance face à Yoann Fréget, Nuno Resende et Olympe.

Le niveau de ces trois là était objectivement très au dessus du sien. Restait alors sa fraicheur, sa sincérité, sa forte musicalité et son lien avec le public.

Exercice très difficile

Pas facile, à 18 ans, en direct, en finale, devant 6,9 millions de téléspectateurs de controler la pression, le trac, le contexte... L'enjeu est grand, la jeune femme fragile. La fragilité de Loïs a été l'une de ses forces depuis le lancement de la saison. En finale, cette même fragilité l'a handicapé.

Ses larmes, à la fin du titre mythique "Let it be" des Beatles n'était pas du cinéma. C'étaient un trop plein. Un trop plein de tout ça... En tout cas un moment précieux d'humanité et de fraicheur à côté de ses "pros-concurrents".

Pourquoi le public l'a lâché ?

Le résultat finale reste une vraie surprise. La victoire de Yohann Fréget, avec 28% des votes du public, est juste. Sa technique est irréprochable, sa voix est belle et il apporte un supplément d'âme saisissant à ses interprétation. Il vibre musique, c'est bon !

La place d'Olympe est méritée, le jeune homme est charismatique et générationel. Il possède une très belle voix, bien maitrisée. Sa coach Jenifer l'a très bien accompagné et a fait de très bon choix de chansons. Il était en phase avec le public. Il termine presque gagnant ex equo avec 27,8% des votes.

La troisème place de Nuno Resende est, elle aussi, justifiée. Le finaliste de Florent Pagny a une technique éprouvée, parfaite... Trop ? Presque... Son professionnalisme, magnifique démonstration, a parfois empêché l'émotion de nous atteindre.

La vraie surprise, c'est le "petit" score de Loïs ! Pourquoi le public l'a t'il laché dans la dernière ligne droite ? Elle ne méritait pas cela. Nous reverrons Loïs...