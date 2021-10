Retour de The Voice début 2013 avec le même jury

Pas de changement en vue pour le jury de The Voice, dont la deuxième saison s'ouvrira dans quelques mois sur TF1. Les quatre coachs de la première édition, Jenifer, Garou, Louis Bertignac et Florent Pagny, repartiraient pour un deuxième tour, à en croire Le Parisien.



Les quatre artistes ont tout à gagner en signant pour une nouvelle édition de The Voice. La première, diffusée sur TF1 début 2012 devant 7,8 millions de téléspectateurs, leur a permis de relancer leur carrière. Ils ont tous sortis, ou sortiront prochainement, un nouvel album chez Universal, partenaire de l'émission, qui offre d'ailleurs un contrat au gagnant de The Voice.



Jenifer a ouvert le bal le 17 septembre dernier avec L'Amour et moi, suivie une semaine plus tard par Rhytm and Blues, album de reprises de Garou. Florent Pagny fera son retour dans les bacs le 22 octobre avec Baryton Gracias a la vida, tandis que Louis Bertignac sortirait fin octobre un album live.