Les jurés de "The Voice" dans les bacs avant "The Voice" saison 2 sur TF1

C'est Jenifer qui a ouvert le bal en publiant le 17 septembre L'amour et moi, chez Universal, le partenaire de l'émission sur lequel sont aussi signés tous les autres jurés.

Garou suivra lundi avec Rhythm and Blues un album de reprises de Bécaud aux Black Keys réarrangés dans la veine R'n'B.

Le 22 octobre, Florent Pagny creusera la veine de son album à succès Baryton, avec Baryton, gracias a la vida, des reprises de standard sud-américains en version lyrique.

Enfin Louis Bertignac, très occupé depuis la fin de l'émission avec la tournée de Johnny Hallyday dont il a assuré la première partie, publiera un album live le 29 octobre.

TF1 n'a pas encore indiqué si l'équipe serait renouvelée à l'identique pour la saison 2, qui devrait débuter en décembre.

Mais qu'ils continuent ou non l'aventure, les quatre jurés de The Voice ont déjà bénéficié d'un regain de notoriété grâce au formidable succès d'audience de la première saison, regardée par 7,8 millions de téléspectateurs en moyenne.

"Il y a des gamins qui me sautent dessus dans la rue et qui ne doivent même pas connaître ce que je faisais avant. Florent (Pagny, ndlr) me dit la même chose. Même la production a été surprise de voir à quel point j'étais devenu la nouvelle cible des jeunes", témoigne Garou.

Le chanteur québécois, dont la carrière a décollé il y a 15 ans avec la comédie musicale Notre-Dame de Paris, confie avoir accepté de participer à la première saison dans l'idée de "prêcher pour (sa) paroisse".

Deuxième carrière

"Je me disais qu'avec cette émission les gens allaient à nouveau avoir envie d'entendre des voix, je m'en faisais une mission", explique-t-il à l'AFP.

Alors qu'il n'avait plus de maison de disques et s'était tourné ces dernières années vers d'autres projets, le pari de Garou a déjà payé.

Dès le début de The Voice, Pascal Nègre, le patron d'Universal, lui a proposé un contrat.

Garou, qui a enregistré son album à Londres au moment-même où il tournait l'émission, a saisi l'opportunité pour changer subtilement de direction.

Enfermé dans la case des variétés, il a concocté un album de rhythm and blues, la musique avec laquelle il avait fait ses débuts dans les bars.

Pour ne pas "dérouter" le public, il a opté pour un album de reprises, "en espérant basculer ensuite dans cet univers avec des chansons originales".

"Dernièrement, il y a aussi plein de gens qui me reparlent de cinéma. Il y a trop de projets et pas assez de temps", confie Garou, qui mesure sa "chance" de voir s'ouvrir "une deuxième carrière".

Toutefois, "l'exposition à la télévision ne se traduit pas mathématiquement par des ventes d'albums", prévient Romain Berrod, journaliste chez News Tank Culture, site d'information à destination des décideurs du monde de la culture.

De Marianne James à Lio en passant par Sinclair, "on ne peut pas dire que le jury de +Nouvelle Star+ en ait vraiment profité", note-il.

"Ils ont marqué en tant que jury, ont développé un véritable affect avec les téléspectateurs, mais dès qu'il leur a fallu se remettre dans la peau d'artistes, le public n'a pas forcément suivi. Dans ce type d'émission, pour le public, les artistes ce sont les jeunes en compétition, pas le jury", poursuit-il.