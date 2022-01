Rouen. Bonne table à Rouen : Bolibol, rue Massacre

En plein centre historique de Rouen (Seine-Maritime), entre le palais de justice et la touristique rue du Gros-Horloge, le restaurant Bolibol s'est installé dans la rue Massacre. À peine la porte franchie, on arrive devant une grande vitrine où des dizaines de légumes, du riz, du quinoa ou encore du saumon sont prêts à être servis. Le concept du restaurant est simple : un bowl à composer soi-même, selon ses goûts et ses envies du moment.

Une ambiance chaleureuse

J'opte pour du quinoa accompagné par des carottes, du chou rouge, du concombre et du maïs, le tout agrémenté par une sauce au tzatziki et des falafels. Reste ensuite à s'installer dans la salle qui dispose d'une dizaine de chaises et tables hautes au rez-de-chaussée et d'un étage où l'on peut déjeuner un peu plus au calme. L'ambiance est très chaleureuse et met l'accent sur le bien-être avec des fruits sur toutes les tables.

Avantage principal de ce restaurant : la rapidité du service puisqu'il faut compter quelques minutes pour composer son bowl. L'idéal pour un déjeuner. Je complète mon déjeuner par un très bon morceau de gâteau au chocolat et à la crème de marrons, accompagné par des copeaux de caramel. Avec une boisson, j'en sors pour un prix raisonnable de 16,90€.

6, rue Massacre à Rouen. Tél. 02 35 07 73 01

