Rouen. Bonne table à Rouen : Blotti, près de l'Espace du palais

Avec sa large vitrine, difficile de passer à côté de cette nouvelle adresse à Rouen (Seine-Maritime) : Blotti a pris place à l'angle de la rue Socrate. À l'intérieur, l'ambiance est moderne avec un mélange de bois, de métal, de pierre. La salle est grande mais divisée en deux, une première le long de la vitrine, avec également un coin très cosy avec fauteuils et canapés. Une autre salle est disponible à l'arrière du restaurant. Et au milieu, un large bar qui souligne les autres aspects du lieu avec tapas à toute heure et apéritif en soirée.

Ambiance chaleureuse

L'ambiance est en tout cas agréable et chaleureuse avec des bougies sur les tables et une légère musique en fond. La carte offre du choix et, bien conseillé par la serveuse, je me porte sur le menu du jour. Il faut compter 17,90 euros pour une entrée, un plat et un dessert.

Je débute mon repas par de très bons poireaux bien assaisonnés et joliment présentés dans l'assiette. Un généreux pavé de saumon, disposé sur du riz basmati, suit pour le plat. Le tout est agrémenté par une sauce délicate. Pour terminer ce déjeuner, une excellente mousse aux marrons, mise en place dans une assiette. Une forme originale, loin de la traditionnelle mousse au chocolat, qui se déguste toute seule, accompagnée par quelques morceaux de gâteau. Un très bon repas, qui plus est, est servi rapidement, idéal pour le déjeuner.

Blotti au 30, rue Socrate à Rouen. Tél. 02 35 70 63 33