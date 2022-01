Caen. Commerçants de Caen : une charte pour ne plus avoir peur du banquier

Dix-huit semaines de mouvement des gilets jaunes et des travaux de grandes ampleurs rendent l'accès au centre-ville compliqué... La situation financière est difficile pour certains commerçants de Caen (Calvados).

Mardi 19 mars 2019, l'association "Les Vitrines de Caen" a signé une charte bancaire avec les représentants de neuf banques : Banque Populaire , BNP Paribas, Caisse d'Epargne, CIC, Crédit Agricole, Société Générale , Crédit Mutuel et Crédit du Nord.

Ne plus avoir peur d'aller voir son banquier

Dans cette charte, il est notamment indiqué que les banques s'engagent à "proposer des avances ou des augmentations de trésorerie", en étudiant les dossiers au cas par cas. Les établissements bancaires s'engagent également à accompagner les commerçants dans la difficulté.

Rien de révolutionnaire dans le contenu de cette charte, mais pour Sylvie Orcier, présidente de l'association "Les Vitrines de Caen", l'objectif est ailleurs : "Le but est surtout de montrer à nos membres que les banques ne sont pas méchantes, qu'ils ne doivent pas avoir peur de leur banquier."

Une centaine de commerçants en difficultés

Du côté des banques, on déplore les difficultés économiques liées à la mobilisation des gilets jaunes : "Les agences bancaires de Caen font partie de la communauté des commerçants de la ville [...] nous aussi avons été touchés par ces manifestations", indique Laurent Platel, directeur régional de la Société Générale. Mais pour les situations financières les plus difficiles, il faudra frapper à une autre porte : "S'il y a des commerces qui rencontrent des problèmes beaucoup plus importants [...] il y a une autre solution, la médiation du crédit aux entreprises de la Banque de France."

Des commerçants en grandes difficultés, il y en a environ une centaine selon Sylvie Orcier : "Il y a à peu près 100 commerces qui ont des gros problèmes de trésorerie." Il faut dire que la période est particulièrement compliquée : "C'est maintenant que tout se joue pour les commerçants, les gros achats des fêtes sont passés, les soldes viennent de se terminer, et les beaux jours ne sont pas encore là pour attirer du monde en ville."

