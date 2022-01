Rouen. Hockey sur glace : objectif qualification en finale pour Rouen à Gap

Après deux victoires sur leur glace de l'Ile Lacroix, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) disputent les matches 3 et 4 de leur demi-finale des play-offs de la Synerglace Ligue Magnus sur la glace des Rapaces de Gap, mardi 19 et mercredi 20 mars 2019 à partir de 20h30.

Deux matches compliqués

Laissés au repos et aux soins dimanche, les joueurs de Fabrice Lhenry se sont ensuite entraînés lundi matin avant de prendre la route le soir direction les Alpes pour ces deux rencontres très importantes en vue de la qualification pour la finale.

"On sait que c'est toujours compliqué d'aller jouer à Gap. Les dix premières minutes sont toujours compliquées là-bas mais on y va pour gagner. On verra comment ça se passe, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas donc on y va pour aller chercher le premier match après on verra", déclare le coach rouennais, Fabrice Lhenry.

En cas de victoire lors des deux matches, les Jaunes et Noirs remporteraient donc la série 4-0 et seraient qualifiés pour la finale. S'ils perdent une des deux rencontres, un match 5 aura donc lieu à Rouen vendredi 22 mars 2019. En cas de deux défaites, un match 6 sera programmé à Gap dimanche 24 mars.

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : en finale, les Rapaces de Gap égalisent à 2-2 face aux Dragons de Rouen

Hockey (play-offs) : Rouen confirme sa supériorité face à Chamonix