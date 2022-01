Caen. Tram à Caen : des sacs de sable pour simuler le poids des voyageurs

C'est une spécificité de la ligne de tram, à Caen (Calvados). Elle comprend deux côtes, l'une sur le secteur de l'université et l'autre au-dessus de la gare. C'est notamment pour essayer le futur tramway sur cette dernière portion, rue des Muets, qu'une campagne d'essais est en cours.

20 tonnes de sacs de sable

Dans cette pente à 8,5%, des essais de freins et de redémarrage du tram sont nécessaires. Celle de l'université sera testée de la même manière fin avril. "Nous testons le tram à vide, et avec différents modes de chargement, détaille Martin Oden, coordinateur général de Tramcités, avec jusqu'à 20 tonnes de sacs de sable pour simuler le poids de six voyageurs au mètre carré". Le chargement de la rame est en cours ce mardi 19 mars 2019, pour débuter cette phase de test dans la soirée.

Il avance... à moins de 5 km/h !

Parallèlement, place à "l'ouverture de zone" sur l'avenue du Six Juin et la place de la Résistance. "Le tram circule à basse vitesse, moins de 5 km/h, pour permettre une série de vérifications liées aux différents obstacles sur la ligne" poursuit le coordinateur.

Certains tests se déroulent la nuit, au niveau de la rue des Muets. - Célia Caradec

Le planning des essais, qui se déroule "au jour près" selon Martin Oden, comprend des phases de tests de nuit. Des plages horaires élargies pour mener de front cette campagne de tests et la fin du chantier. La mise en service est prévue en septembre.

