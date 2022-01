Caen. Petit Futé 2019 : gagnez votre guide !

624 pages pour ne rien manquer de la Normandie. C'est ce que propose la nouvelle édition du Petit Futé Normandie 2019, qui vient de paraître.

L'année du 75e anniversaire du Débarquement

"Toute l'équipe s'est une nouvelle fois démenée pour trouver les endroits les plus beaux, les lieux de restauration ou d'hébergement présentant les meilleurs rapports qualité prix, les expositions les plus intéressantes et, de manière générale, les conseils les plus malins, pratiques, futés en somme !", explique Anne Crochard, responsable d'édition.

Une édition qui sera aussi celle des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement.

A l'occasion de sa sortie, 120 guides sont à gagner sur Tendance Ouest. Remportez peut-être le vôtre, en cliquant ici.

Normandie 2019, 624 pages, 9,95€. Version numérique à 4,99€. Plus d'infos sur petitfute.com

A LIRE AUSSI.

La Normandie est l'une des destinations à visiter en 2019 !

Débarquement : le logo du 75e anniversaire du D-Day dévoilé

Caen : une deuxième édition du Kino D-Day festival reconnue par l'Unesco