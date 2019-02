Caen : une deuxième édition du Kino D-Day festival reconnue par l'Unesco

"C'est le seul événement des célébrations du 75e anniversaire du débarquement qui est placé sous le patronage de l'Unesco". C'est le sourire aux lèvres qu'Igor Futterer, directeur artistique, est fier de nous présenter ce nouveau projet. Co-organisé par le cinéma Lux et Landing Production, la deuxième édition du Kino D-Day aura lieu du lundi 20 mai au dimanche 2 juin 2019 au château de Caen (Calvados). La première édition de cette résidence de création audiovisuelle internationale avait vu le jour en 2014, à l'occasion des 70 bougies du débarquement en Normandie.

Un passionnant mélange culturel

Parmi 40 scénarii envoyés en fin d'année 2018, 20 étaient sélectionnables et seuls cinq candidats ont été retenus à l'aveugle. "On avait une grille de lecture sur l'image et la qualité du dialogue et du scénario", explique Igor Futterer. Parmi les heureux élus, on peut y retrouver trois Français, un Italien et un Anglais afin de "diversifier les regards portés sur l'événement". Ils s'appellent Maxime Chefdeville, Geoffrey Mackrill, Antoine Bouvren, Giulio Lucchini et le duo Pierre Langois et Loïc Petit.

Recherche de figurants et d'accessoires de l'époque

D'ici le grand jour de la projection en plein air au cœur des remparts du Château de Caen, ce sont des tournages participatifs qui auront lieu tout au long du mois de mai avec un rendu de film le vendredi 31 mai 2019 au plus tard. "De fin mai à début juin, notre mission sera de tourner, monter et projeter". Pour cela, le Kino D-Day fait appel à une production collaborative, pour rechercher figurants et costumes. "On fait appel aux Normands pour récupérer des accessoires et des costumes de l'époque comme des ouvre-boîtes à manche, des bancs en bois, des motos… on les invite aussi à devenir figurants !", conclut Igor Futterer.

Pour vous inscrire : kinodday2019@gmail.com